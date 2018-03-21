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В России проходит акция в поддержку людей с синдромом Дауна #мывсеособенные
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В России проходит акция в поддержку людей с синдромом Дауна #мывсеособенные 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Международный день человека с синдромом Дауна благотворительный фонд «Синдром любви» запускает федеральную социальную кампанию #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ. Как сообщили организаторы, ее цель — показать, что не только люди с синдромом Дауна имеют особенности: если мы чего-то не можем, это просто, потому что мы люди.
Всероссийскую акцию #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ поддерживает несколько федеральных и кабельных телеканалов. На экранах телевизоров миллионов граждан в социальном ролике предстанут герои, которые говорят о том, чего они делать не умеют. Отсутствие этих навыков часто относится и к людям с синдромом Дауна. Как считают организаторы акции, именно это нас всех объединяет: каждый из нас что-то не умеет, потому что мы все люди. Полную версию ролика можно посмотреть здесь.
Чтобы достучаться до сердец миллионов людей, к акции #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ фонда «Синдром любви» уже присоединились десятки НКО и тысячи семей из Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и других городов России, а также известные люди Тутта Ларсен, Эвелина Бледанс, Согдиана, Валдис Пельш, Ольга Шелест, Любовь Толкалина, Анна Ардова и другие.
Поддержать людей с синдромом Дауна могут все, кто верит силу любви и добра. Для этого можно поделиться роликом с хештегом #мывсеособенные и помочь пожертвованием на странице фонда.
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