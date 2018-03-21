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Барнаульские ТЭЦ СГК примут участие во всемирной акции по энергосбережению
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Барнаульские ТЭЦ СГК примут участие во всемирной акции по энергосбережению 

АиФ — Алтай 4 часа назад
24 марта по всему миру в одиннадцатый раз пройдет акция «Час Земли». Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании примут в ней участие в четвертый раз. На двух крупнейших энергообъектах города будет отключено все освещение, не влияющее на технологический процесс.
С 20.30 до 21.30 часов на станциях СГК в Барнауле будут отключены подсветка стел и ограждений на прилегающей территории, вывесок на главных зданиях и значительная часть наружного освещения ТЭЦ.
Участие в «Часе Земли» стало уже традиционным для ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Первой в его проведение включилась Барнаульская ТЭЦ-3. Станция стала участником акции в 2015 году, при этом идею поддержали ряд работников предприятия, которые также отключили освещение и в своих квартирах.
— Нужно понимать, что эта акция, в первую очередь, носит символический характер. Она призвана привлечь внимание жителей планеты к необходимости ежедневно бережно относиться к природе и ресурсам, о чем в повседневной жизни люди задумываются не всегда, — говорит директор Алтайского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов. — Мы на своих предприятиях планомерно ведем работу по повышению эффективности производства и его экологичности, стараемся максимально снизить потери при производстве тепловой и электрической энергии и их транспортировке.
«Час Земли» — это глобальная акция, которая проводится в России с 2009 года. Идея ее проведения принадлежит Всемирному фонду дикой природы. В рамках акции люди на Земле в условленное время в определенный день на один час выключают свет и все приборы, потребляющие электроэнергию. Гаснет также подсветка памятников и известных зданий. Первый «Час Земли» был организован в Австралии в 2007 году. В прошлом году по всему миру в ней приняли участие более 2 миллиардов человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7000 городов. В России в 2017 году «Час земли» поддержали 150 городов.
АиФ — Алтай: последние новости
Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет 19 мая 24 марта в Алтайском крае выключат свет на один час Барнаулец заразился лихорадкой денге в Таиланде и впал в кому
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