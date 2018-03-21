Барнаульские ТЭЦ СГК примут участие во всемирной акции по энергосбережению

24 марта по всему миру в одиннадцатый раз пройдет акция «Час Земли». Барнаульские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании примут в ней участие в четвертый раз. На двух крупнейших энергообъектах города будет отключено все освещение, не влияющее на технологический процесс.

С 20.30 до 21.30 часов на станциях СГК в Барнауле будут отключены подсветка стел и ограждений на прилегающей территории, вывесок на главных зданиях и значительная часть наружного освещения ТЭЦ.

Участие в «Часе Земли» стало уже традиционным для ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2. Первой в его проведение включилась Барнаульская ТЭЦ-3. Станция стала участником акции в 2015 году, при этом идею поддержали ряд работников предприятия, которые также отключили освещение и в своих квартирах.

— Нужно понимать, что эта акция, в первую очередь, носит символический характер. Она призвана привлечь внимание жителей планеты к необходимости ежедневно бережно относиться к природе и ресурсам, о чем в повседневной жизни люди задумываются не всегда, — говорит директор Алтайского филиала СГК и Барнаульской ТЭЦ-3 Игорь Лузанов . — Мы на своих предприятиях планомерно ведем работу по повышению эффективности производства и его экологичности, стараемся максимально снизить потери при производстве тепловой и электрической энергии и их транспортировке.