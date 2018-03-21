Рассекречена стоимость смартфона OnePlus 6

Китайские источники поделились подробностями о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне OnePlus 6, пока не представленном производителем официально.

Напомним, выпущенный в ноябре 2017 смартфон OnePlus 5T стал первым безрамочным смартфоном OnePlus с соотношением сторон экрана 18:9. Версии на 64 и 128 ГБ дебютировали по цене 499 и 599 долларов, соотвественно.

По предварительным данным, экран OnePlus 6 займёт большую долю передней панели по сравнению с предшественником получит соотношение сторон 19:9 и вырез под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. Он базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Диагональ экрана составит 6,2 дюйма. Также смартфон оснащён двойной камерой 12+20 Мп и поддерживает быструю зарядку Dash Charge. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo.

При этом цена окажется существенно выше предшественника — 749 долларов США за старшую модель. Официальный дебют OnePlus 6 ожидается в июне 2018 года.