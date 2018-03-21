Ещё
Рассекречена стоимость смартфона OnePlus 6
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появились слухи об уходе Лаврова
Появились слухи об уходе Лаврова

Рассекречена стоимость смартфона OnePlus 6 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: MobileDevice.ru
Китайские источники поделились подробностями о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне OnePlus 6, пока не представленном производителем официально.
Напомним, выпущенный в ноябре 2017 смартфон OnePlus 5T стал первым безрамочным смартфоном OnePlus с соотношением сторон экрана 18:9. Версии на 64 и 128 ГБ дебютировали по цене 499 и 599 долларов, соотвественно.
По предварительным данным, экран OnePlus 6 займёт большую долю передней панели по сравнению с предшественником получит соотношение сторон 19:9 и вырез под селфи-камеру и датчики в стиле iPhone X. Он базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и от 64 до 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Диагональ экрана составит 6,2 дюйма. Также смартфон оснащён двойной камерой 12+20 Мп и поддерживает быструю зарядку Dash Charge. Смартфон работает под Android 8.1 Oreo.
При этом цена окажется существенно выше предшественника — 749 долларов США за старшую модель. Официальный дебют OnePlus 6 ожидается в июне 2018 года.
Ferra.ru: последние новости
Дуров снова отказался выдать ФСБ ключи для расшифровки переписки Telegram Lenovo представила стодолларовые безрамочные смартфоны K5 и K5 Play Смартфон Nokia 6 второго поколения выходит в России
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ172
Путин занялся «списком Собчак»64
Россия закрыла границу для грузов с Украины135
Пенсии россиян будут считать по-новому142
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России51
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
00:52
17-летняя любовница разрушила семью Глызина
Шоу-бизнес
03:57
Стала известна дата суда над Рыбкой и Лесли
Происшествия Азия
00:22
Слепаков попал в базу данных сайта «Миротворец»
Украина Конфликты
05:03
Лебедев объяснил нежелание поздравить Путина
Политика
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение