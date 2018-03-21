В ЮВАО проведут акции по профилактике туберкулёза

Москве будут проведены акции по профилактике туберкулеза. Сообщается, что мероприятия будут проводится до 14 апреля. В рамках акции будут проведены выездные мероприятия с флюрографическим обследованием. Также будут организованы занятия врачей-фтизиаторов по вопросам профилактики туберкулеза.

«В городе удается год от года добиваться снижения показателя заболеваемости среди постоянного населения», — прокомментировали текущую ситуацию в Департаменте здравоохранения города Москвы.

Врачи рекомендуют населению прийти и пройти бесплатное обследование с консультацией специалистов в поликлиниках ЮВАО.