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В ЮВАО проведут акции по профилактике туберкулёза
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Появились слухи об уходе Лаврова

В ЮВАО проведут акции по профилактике туберкулёза 

Управа района Лефортово 59 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
В Москве будут проведены акции по профилактике туберкулеза. Сообщается, что мероприятия будут проводится до 14 апреля. В рамках акции будут проведены выездные мероприятия с флюрографическим обследованием. Также будут организованы занятия врачей-фтизиаторов по вопросам профилактики туберкулеза.
«В городе удается год от года добиваться снижения показателя заболеваемости среди постоянного населения», — прокомментировали текущую ситуацию в Департаменте здравоохранения города Москвы.
Врачи рекомендуют населению прийти и пройти бесплатное обследование с консультацией специалистов в поликлиниках ЮВАО.
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