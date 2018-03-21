Спрос на майнинг-отели в России в 2018 году вырос в шесть раз

Майнинг-отели — это название для специально оборудованного помещения, где владелец майнинговой фермы платит за размещение своего оборудования. Данные «Юлы» показали, что интерес к таким «отелям» только с января по март 2018 года вырос в 6 раз, количество поисковых запросов по словам «майнинг-отель» за первые две недели марта выросло в 9,5 раз, «отель для майнинга» — в 4 раза, «дата центр для майнинга» — в 3,5 раза.

Тюмени, Больше всего объявлений о майнинг-отелях можно найти в столицах — Москве Санкт-Петербурге , а также в Челябинске и Нижнем Новгороде. Меньше всего объявлений об аренде мест в таких отелях отмечается в Уфе Самаре , Ростове-на-Дону, Орске Новосибирске , Кирове, Иркутске и в Иванове.

Несмотря на рост интереса к майнинг-отелям стоимость цен на их услуги падает. Так, в январе средняя стоимость предложения составляла 3,75 тысячи рублей, в феврале — 3,14 тысячи рублей, а в марте — 2,55 тысячи рублей в месяц. Самые дорогие варианты предлагаются в Челябинске (4,5 тысячи рублей) и в Тюмени (5 тысяч рублей), а самые дешевые — в Иванове (1 тысяча рублей) и в Уфе (1,5 тысячи рублей).

Соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов подтверждает, что услуга размещения оборудования в специализированных помещениях становится все более востребованной, так как обычная квартира не подходит для этой цели: из-за габаритов, высокого потребления электроэнергии, большой теплоотдачи и значительного уровня шума.

Клиенты вынуждены предъявлять высокие требования к таким отелям. Они должны быть хорошо вентилируемы, сухими, иметь стабильно работающий канал электроэнергии и быть защищенными от возгорания. Майнеры-профессионалы предпочитают помещения не менее 100 кв.м., с дублирующим энергоканалом, «холодным коридором», системой аварийного пожаротушения, охраной и обслуживанием 24/7.

Стоимость размещения одного места в майнинг-отели высокого класса может составлять 7-8 тысяч рублей в месяц. Как и курс биткоина, стоимость за последнее время уменьшилась в два раза — еще полгода назад одно место могло обходиться в 15 тысяч рублей в месяц, вспоминает Зартдинов.