Нижегородская прокуратура предостерегает руководство рынка «Народный»

Прокуратура выдала предостережение руководству рынка «Народный», который расположен в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Срок законности нахождения здесь временных строений рынка истекает 31 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.

Рынок был создан перед зданием кинотеатра «Россия» три года назад на основании постановления администрации города от 5 февраля 2015 года «О согласовании проведения выставок-ярмарок». Срок действия постановления истекает уже через десять дней.

Прокуратура сообщает также, что работы по демонтажу ярмарки еще не начаты. В связи с этим генеральному директору рынка объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.