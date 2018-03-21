Ещё
Нижегородская прокуратура предостерегает руководство рынка «Народный»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Нижегородская прокуратура предостерегает руководство рынка «Народный» 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Прокуратура выдала предостережение руководству рынка «Народный», который расположен в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Срок законности нахождения здесь временных строений рынка истекает 31 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба районной прокуратуры.
Рынок был создан перед зданием кинотеатра «Россия» три года назад на основании постановления администрации города от 5 февраля 2015 года «О согласовании проведения выставок-ярмарок». Срок действия постановления истекает уже через десять дней.
Прокуратура сообщает также, что работы по демонтажу ярмарки еще не начаты. В связи с этим генеральному директору рынка объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства.
Напомним, ранее председатель постоянной комиссии городской думы по экономике, промышленности и предпринимательству Николай Сатаев назвал рынок «Народный» болевой точкой города.
Vgoroden.ru: последние новости
Новый руководитель нижегородского УФНС обозначил приоритеты работы на 2018 год Рейтинг Владимира Путина достиг нового максимума и составил 82,3% Нижегородский театр оперы и балета представит ораторию «Страсти по Матфею»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию283
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Как Путин поступит с Собчак после выборов558
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье48
Назван главный итог звонка Трампа Путину244
Видео
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
04:44
Агутин: Я был в секте
Шоу-бизнес
04:12
Макаревич открестился от «дебилов»
Шоу-бизнес
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение