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Криптовалюта — это имущество: сенатор Николай Журавлев рассказал о новом законопроекте
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Криптовалюта — это имущество: сенатор Николай Журавлев рассказал о новом законопроекте 

BitCryptoNews 2 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и Николай Журавлев в беседе с BitCryptoNews рассказал о новом законе, который был принят на рассмотрение в Госдуму прошедшим днем.
Журавлев считает, что на территории России криптовалюта является имуществом в электронной форме. Объясняется это тем, что в нашей стране криптовалюта не считается полноценной валютой, подходящей для платежей. Но из-за возрастающего интереса со стороны финансовых потребителей, появилась необходимость ее законодательного регулирования.
Сенатор обеспокоен проблемой, связанной с финансовой безопасностью криптоинвестров. Чтобы защитить вкладчиков от хакерских атак и недобросовестных организаторов ICO, в законе были прописаны законодательные защитные механизмы. Например, предусмотрен период охлаждения, в течение которого можно вернуть вложеные средства. Кроме того, Центральный Банк РФ будет устанавливать максимальный предел для вкладов неквалифицированных инвесторов.
Также было сказано, что другие законодательные инициативы по теме криптовалюты будут рассмотрены в Госдуме одновременно. При наличии замечаний и предложений будут внесены правки.
Напомним, законопроект «О цифровых финансовых активах» был внесен вчера в нижнюю палату парламента РФ. Николай Журавлев — один из его инициаторов. Документ, предложенный для рассмотрения в Госдуме, закрепляет такие понятия, как токены, майнинг и криптовалюта, а также запрещает использовать цифровые активы как денежное средство обмена.
Ранее были внесены другие законопроекты о регулировании криптовалютного рынка и майнинга на территории России. В документах указывалось, что майнинг считается предпринимательской деятельностью, а обмен криптовалюты на фиат допустим только на биржах.
фото: Совет Федерации / Flickr
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