На Автовокзале резко подорожала аренда жилья

Автовокзал стал лидером среди районов Екатеринбурга по росту цен на аренду жилья. За год средняя стоимость аренды квартир здесь выросла на 10%: с 18,2 тысячи рублей до 20,1 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришли аналитики N1.RU, проанализировав изменение цен на аренду жилья в разных районах города.

По данным N1.RU, к росту арендных ставок на жильё рядом с Автовокзалом привело увеличение доли дорогих предложений в этом микрорайоне. В частности, год назад доля квартир по цене свыше 20 тысяч рублей составляла 28%, а сейчас возросла до 48%. Число квартир, стоимость аренды которых ниже 15 тысяч рублей в месяц, наоборот, сократилось в два раза — до 7%.

— Какая-то часть нового и хорошего жилья ежегодно появляется на рынке аренды, а в востребованных для аренды районах, каким является Автовокзал, эта доля может быть выше, — отмечает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая. — Однако не исключено, что часть собственников просто повысила цены, так как их перестала устраивать та сумма, которую они имеют от сдачи своих объектов.

Лидером среди районов по числу объектов, выставленных сейчас для аренды через портал N1.RU, является центр, где сосредоточено 12,5% от всего объёма предложений. На втором месте находится Автовокзал — 8%, а на третьем — Академический, в котором доля арендного жилья за год выросла в два раза — до 7%.

Летом 2017 года аналитики фиксировали снижение предложения и рост цен на квартиры в аренду — в это время традиционно велик спрос со стороны студентов.