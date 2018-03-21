В самых популярных районах Екатеринбурга почти не осталось дешевых квартир в аренду

Как рассказали аналитики портала N1, средняя цена аренды однокомнатной квартиры в районе Автовокзала выросла за год на 10% и теперь составляет 20,1 тысяч рублей. Аналитики считают, что причиной роста стало увеличение доли дорогих предложений в эотм районе. Если еще года назад было всего 28% квартир по цене выше 20 тысяч рублей в месяц, то теперь рост составил 48% за «однушку». Квартир по цене ниже 15 тысяч рублей стало меньше — всего 7%.

«Определенная часть нового и хорошего жилья ежегодно появляется на рынке аренды, а в востребованных для аренды районах, каким является Автовокзал, эта доля может быть выше. Однако не исключено, что часть собственников просто повысила цены, так как их перестала устраивать та сумма, которую они имеют от сдачи своих объектов», — прокомментировала отмечает руководитель проекта N1.RU Оксана Сидлецкая.