Ставропольский рынок в процессе возврата муниципалитету 

У «ФедералПресс» оказались документы, подтверждающие, что сейчас продолжается процесс передачи объектов Верхнего рынка мэрии.
Изначально, согласно договору аренды от 1998 года, комитет по управлению городским имуществом города Ставрополя передал во владение и пользование сроком на 15 лет предприятие оптово-розничной торговли Торгово-промышленной группе «ИнтерРос», возглавляемой тогда бизнесменом Эмилем Гашимовым с обязательством инвестирования в рынок 92 млн рублей. Остаточная стоимость рынка на тот момент составляла около 1,2 млн рублей без учета стоимости земли.
В 2005 году было заключено дополнительное соглашение к договору аренды, согласно которому сумма инвестиций увеличивалась до 197 млн рублей, а в 2008-м — еще одно, предписывающее увеличить инвестирование в рынок до 260 млн рублей. Срок договора продлевался до 5 февраля 2018 года.
Но к этому времени выросли и собственные долги «ИнтерРоса»: руководитель накопил задолженность перед ПАО «Сбербанк» в сумме 1 млрд 200 тыс. рублей, заложив при этом под кредиты рыночные здания. В 2010 году, убедившись в неплатежеспособности ИнтерРоса, Сбербанк уступил свое право требования обязательств с «ИнтерРоса» ООО «Торговый комплекс „Южный“.
Но и, став должником „Южного“, несмотря на снижение процентной ставки, „ИнтерРос“ платить по долгам не стал. Более того, он накопил новые долги, и в 2011 году, в связи со сложным финансовым положением, в том числе и в других своих компаниях, Эмиль Гашимов вынужден был продать „ИнтерРос“ ТК „Южный“.
Иными словами, рынок находился в аренде у семьи Арсена Канокова не 20 лет, как пишут некоторые СМИ, а чуть меньше семи. А истекший сейчас договор аренды был изначально заключен мэрией с компанией Эмиля Гашимова, и сейчас продолжается процесс передачи объектов.
»Все, что было до 2011 года, — ответственность компании Гашимова. В конце 2012 года, когда ТК «Южный» начал управлять рынком, возобновились выплаты «ИнтерРоса» по кредитным долгам, — объясняет Вячеслав Трифонов. — С этого времени, то есть за пять лет, погашено уже около 400 млн рублей — почти половина долга. Вместе с тем, выполнялись и инвестиционные обязательства перед администрацией города Ставрополя — за этот же период рынок увеличил торговые площади в два раза, а налоговые выплаты и арендная плата в казну увеличились почти в 10 раз и достигли 34 млн 200 тысяч рублей в год».
В конце 2017 года по причине того, что был нарушен график платежей по долгу, «Южный» взыскал оставшуюся задолженность в судебном порядке. Причина комплексная — это и короткий период для выплаты, и кризис, который негативно повлиял на доходность рынка (занятость торговых площадей составляет сейчас 38-40%), и необходимость выполнения инвестиционных обязательств.
«К настоящему моменту все обязательства по договору перед комитетом по управлению городским имуществом города Ставрополя исполнены. А имущество рынка и вновь построенные здания и сооружения стоимостью 260 млн рублей, то есть в размере предусмотренных договором аренды инвестиционных вложений, будут переданы в собственность города. Руководство комитета по горимуществу и ТПГ «ИнтерРос» работают над переходом в установленном законодательством и договором порядке», — объяснил Трифонов.
Сейчас обсуждаются вопросы оценки построенных зданий, потому что по договору возвращается все, что находилось на территории комплекса в момент передачи в аренду, и все, что было позднее построено и отремонтировано в рамках инвестиционных обязательств, согласно условиям договора.