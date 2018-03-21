Ставропольский рынок в процессе возврата муниципалитету

«ФедералПресс» оказались документы, подтверждающие, что сейчас продолжается процесс передачи объектов Верхнего рынка мэрии.

Изначально, согласно договору аренды от 1998 года, комитет по управлению городским имуществом города Ставрополя передал во владение и пользование сроком на 15 лет предприятие оптово-розничной торговли Торгово-промышленной группе «ИнтерРос», возглавляемой тогда бизнесменом Эмилем Гашимовым с обязательством инвестирования в рынок 92 млн рублей. Остаточная стоимость рынка на тот момент составляла около 1,2 млн рублей без учета стоимости земли.

В 2005 году было заключено дополнительное соглашение к договору аренды, согласно которому сумма инвестиций увеличивалась до 197 млн рублей, а в 2008-м — еще одно, предписывающее увеличить инвестирование в рынок до 260 млн рублей. Срок договора продлевался до 5 февраля 2018 года.

Но к этому времени выросли и собственные долги «ИнтерРоса»: руководитель накопил задолженность перед ПАО «Сбербанк» в сумме 1 млрд 200 тыс. рублей, заложив при этом под кредиты рыночные здания. В 2010 году, убедившись в неплатежеспособности ИнтерРоса, Сбербанк уступил свое право требования обязательств с «ИнтерРоса» ООО «Торговый комплекс „Южный“.

Но и, став должником „Южного“, несмотря на снижение процентной ставки, „ИнтерРос“ платить по долгам не стал. Более того, он накопил новые долги, и в 2011 году, в связи со сложным финансовым положением, в том числе и в других своих компаниях, Эмиль Гашимов вынужден был продать „ИнтерРос“ ТК „Южный“.

Иными словами, рынок находился в аренде у семьи Арсена Канокова не 20 лет, как пишут некоторые СМИ, а чуть меньше семи. А истекший сейчас договор аренды был изначально заключен мэрией с компанией Эмиля Гашимова, и сейчас продолжается процесс передачи объектов.

»Все, что было до 2011 года, — ответственность компании Гашимова. В конце 2012 года, когда ТК «Южный» начал управлять рынком, возобновились выплаты «ИнтерРоса» по кредитным долгам, — объясняет Вячеслав Трифонов. — С этого времени, то есть за пять лет, погашено уже около 400 млн рублей — почти половина долга. Вместе с тем, выполнялись и инвестиционные обязательства перед администрацией города Ставрополя — за этот же период рынок увеличил торговые площади в два раза, а налоговые выплаты и арендная плата в казну увеличились почти в 10 раз и достигли 34 млн 200 тысяч рублей в год».

В конце 2017 года по причине того, что был нарушен график платежей по долгу, «Южный» взыскал оставшуюся задолженность в судебном порядке. Причина комплексная — это и короткий период для выплаты, и кризис, который негативно повлиял на доходность рынка (занятость торговых площадей составляет сейчас 38-40%), и необходимость выполнения инвестиционных обязательств.

«К настоящему моменту все обязательства по договору перед комитетом по управлению городским имуществом города Ставрополя исполнены. А имущество рынка и вновь построенные здания и сооружения стоимостью 260 млн рублей, то есть в размере предусмотренных договором аренды инвестиционных вложений, будут переданы в собственность города. Руководство комитета по горимуществу и ТПГ «ИнтерРос» работают над переходом в установленном законодательством и договором порядке», — объяснил Трифонов.

Сейчас обсуждаются вопросы оценки построенных зданий, потому что по договору возвращается все, что находилось на территории комплекса в момент передачи в аренду, и все, что было позднее построено и отремонтировано в рамках инвестиционных обязательств, согласно условиям договора.