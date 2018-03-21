Акция «Донорская весна» пройдет 26 марта в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия . Акция «Донорская весна» пройдет 26 марта в Удмуртии. Об этом сообщает Удмуртская организация российского союза молодежи.

Сдать кровь для тех, кому она жизненна необходима, смогут здоровые жители в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, вес доноров должен быть больше 55 кг.

В честь года добровольца главными участниками акции станут волонтеры, выпускники школьных волонтёрских отрядов, а также слушатели уроков донорства, которые пройдут в школах и техникумах в марте. Они на личном примере покажут, что сдавать кровь необходимо и не страшно.

Отметим, акция проходит уже в четвертый раз. Прошлой весной банк крови пополнился более чем на 30 л крови.