Ещё
Avito отмечает рост спроса на светоотражающие жилеты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Avito отмечает рост спроса на светоотражающие жилеты 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Спрос на светоотражающие жилеты среди россиян в последние недели серьезно вырос, что связано с вступлением в силу поправок к правилам дорожного движения (ПДД) в минувшее воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе портала размещения объявлений Avito.
Российские водители с 18 марта обязаны надевать светоотражающие куртку или жилет в случае вынужденной остановки транспортного средства вне населенных пунктов при покидании автомобиля. Соответствующий пункт ПДД был внесен постановлением кабмина РФ. Наличие у водителей защитных жилетов обязательно во многих европейских странах.
Avito отмечает, что вступление в силу данных поправок к ПДД привело к существенному росту спроса на сигнальные жилеты. «Количество запросов контактов по таким объявлениям на Avito за две недели выросло на 29%», — отметили в компании.
По данным сайта объявлений, средняя стоимость таких жилетов по России составляет 255 рублей. Цены начинаются от 70 рублей при оптовой закупке и от 130 рублей при покупке одной единицы товара. К продаже предлагаются не только жилеты разных размеров, но и универсальные модели, а также светоотражающие жилеты для детей.
Avito — сайт для размещения объявлений о товарах и услугах. Это один из крупнейших сайтов объявлений в России, его ежемесячная аудитория по данным компании и оценкам Mediascope составляет 32 миллиона человек. Сайт Avito включает несколько разделов, включая «Авто», «Работа» и «Недвижимость».
РИА Новости: последние новости
"Большая двадцатка" выразила четкую позицию по криптоактивам В России на избирательных участках дежурят десять тысяч аварийных бригад Греф предположил, как поведут себя рынки после выборов президента России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов64
Россияне приготовились затянуть пояса547
Отец Литвиненко назвал убийцу сына165
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия1
США признали бессилие перед российским оружием20
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение