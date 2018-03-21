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В районе Старое Крюково есть два пункта приема ртутьсодержащих отходов
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В районе Старое Крюково есть два пункта приема ртутьсодержащих отходов 

Управа района Старое Крюково 4 часа назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Адреса местонахождения пунктов приема ртутьсодержащих отходов на территории района Старое Крюково:
1). корпус 837 ОДС № 6”Б” тел. :8 (495) 539-53-53  2). корпус 919 ОДС № 7 тел. : 8 (495) 539-53-53
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