Нефть дорожает после данных неожиданном снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, положительным фактором для инвесторов стала статистика Американского института нефти (API), который сообщил о неожиданном снижении запасов нефти в США по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,24%, до 67,58 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,25% — до 63,7 доллара за баррель.

Как сообщил ранее API, запасы нефти в США за неделю по 16 марта неожиданно уменьшились на 2,7 миллиона баррелей, или на 0,63%, до 428,2 миллиона баррелей. Эксперты ожидают роста запасов на 2,6 миллиона баррелей, или на 0,59%, до 433,5 миллиона баррелей.

Запасы бензина, считает API, сократились за прошлую неделю на 1,1 миллиона баррелей, дистиллятов — на 1,9 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли при этом на 1,6 миллиона баррелей. Позднее в среду инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США.