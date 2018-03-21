Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,30%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, финансов и муниципальных служб.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa вырос на 0,30%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции QUALICORP ON NM (SA:QUAL3), которые подорожали на 1,10 п. (4,82%), закрывшись на отметке в 23,90. Котировки Gerdau SA Pref (SA:GGBR4) выросли на 0,71 п. (4,72%), завершив торги на уровне 15,74. Бумаги Metalurgica Gerdau SA (SA:GOAU4) выросли в цене на 0,25 п. (3,49%), закрывшись на отметке 7,42.

Лидерами падения стали акции ECORODOVIAS ON NM (SA:ECOR3), цена которых упала на 0,26 п. (3,01%), завершив сессию на отметке 8,37. Акции NATURA ON NM (SA:NATU3) поднялись на 0,82 п. (2,52%), закрывшись на уровне 31,78, а HYPERMARCAS ON NM (SA:HYPE3) снизились в цене на 0,80 п. (2,17%) и завершили торги на отметке 36,15.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (196) превысило количество закрывшихся в плюсе (180), а котировки 36 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 0,20% до отметки 30.07.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,58%, или 7,60, достигнув отметки $1.310,20 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,64%, или 1,64, до $63,77 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае подешевели на 0,17%, или 0,20, до отметки $118,88.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,65% до 3,3082, а котировки EUR/BRL упали на 0,10%, достигнув отметки 4,0506.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,60% до 90,01.