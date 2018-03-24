Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,46%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, недвижимости и промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa снизился на 0,46%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции BB Seguridade Participacoes SA (SA:BBSE3), которые подорожали на 0,86 п. (3,00%), закрывшись на отметке в 29,51. Котировки TAESA UNT N2 (SA:TAEE11) выросли на 0,57 п. (2,81%), завершив торги на уровне 20,88. Бумаги Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) выросли в цене на 0,69 п. (2,12%), закрывшись на отметке 33,19.

Лидерами падения стали акции KROTON ON NM (SA:KROT3), цена которых упала на 0,65 п. (4,53%), завершив сессию на отметке 13,70. Акции ESTACIO PART ON NM (SA:ESTC3) поднялись на 1,31 п. (3,50%), закрывшись на уровне 36,16, а CIELO ON NM (SA:CIEL3) снизились в цене на 0,60 п. (2,74%) и завершили торги на отметке 21,31.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (289) превысило количество закрывшихся в плюсе (146), а котировки 39 акций практически не изменились.

Котировки акций Suzano Papel e Celulose SA (SA:SUZB3) выросли до исторического максимума, повысившись на 2,12%, 0,69 п., и завершили торги на отметке 33,19.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 3,88% до отметки 32.42, достигнув нового месячного максимума.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 1,51%, или 20,00, достигнув отметки $1.347,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,60%, или 1,67, до $65,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае подешевели на 1,38%, или 1,64, до отметки $117,33.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL снизилась на 0,02% до 3,3141, а котировки EUR/BRL повысились на 0,45%, достигнув отметки 4,0958.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,44% до 89,08.