Рынок акций Бразилии закрылся падением, Bovespa снизился на 0,25%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, финансов и электроэнергетики.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подешевел на 0,25%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции BR MALLS PAR ON NM (SA:BRML3), которые подорожали на 0,49 п. (4,35%), закрывшись на отметке в 11,76. Котировки Lojas Americanas SA (SA:LAME4) выросли на 0,65 п. (3,67%), завершив торги на уровне 18,35. Бумаги IGUATEMI ON NM (SA:IGTA3) выросли в цене на 1,23 п. (3,18%), закрывшись на отметке 39,90.

Лидерами падения стали акции Gerdau SA Pref (SA:GGBR4), цена которых упала на 0,74 п. (4,63%), завершив сессию на отметке 15,24. Акции Metalurgica Gerdau SA (SA:GOAU4) поднялись на 0,26 п. (3,47%), закрывшись на уровне 7,23, а QUALICORP ON NM (SA:QUAL3) снизились в цене на 0,72 п. (3,04%) и завершили торги на отметке 22,95.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (213) превысило количество закрывшихся в плюсе (202), а котировки 34 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 9,51% до отметки 31.21.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,56%, или 7,40, достигнув отметки $1.328,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,41%, или 0,92, до $64,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае подорожали на 0,04%, или 0,05, до отметки $118,97.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 1,07% до 3,3080, а котировки EUR/BRL повысились на 0,81%, достигнув отметки 4,0720.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,18% до 89,44.