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G20 определила, что криптоактивы не являются валютами и ненадёжны для сохранения средств
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G20 определила, что криптоактивы не являются валютами и ненадёжны для сохранения средств 

Прайм 3 часа назад
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. Министры финансов и главы Центробанков «Большой двадцатки» (G20) определили, что криптоактивы не являются валютами и ненадёжны для сохранения средств, заявила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.
"Было подчеркнуто, что криптоактивы не являются валютами в общепринятом смысле слова, не несут стандартных функций валют", — прокомментировала она обсуждение криптовалют финансовой G20.
"В частности, как расчетное средство они в сотни раз менее эффективны, чем традиционные платежные системы, и являются ненадежным активом с точки зрения сохранения стоимости", — добавила Юдаева.
В настоящее время правовой статус криптовалют в России не определен. Во вторник в Госдуму был внесен законопроект «О цифровых финансовых активах», который дает определение таких активов, относя к ним криптовалюту и токен. При этом прямо устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России.
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