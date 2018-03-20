G20 определила, что криптоактивы не являются валютами и ненадёжны для сохранения средств

Ксения Юдаева. БУЭНОС-АЙРЕС , 20 мар /ПРАЙМ/. Министры финансов и главы Центробанков «Большой двадцатки» (G20) определили, что криптоактивы не являются валютами и ненадёжны для сохранения средств, заявила журналистам первый зампред ЦБ РФ

"Было подчеркнуто, что криптоактивы не являются валютами в общепринятом смысле слова, не несут стандартных функций валют", — прокомментировала она обсуждение криптовалют финансовой G20.

"В частности, как расчетное средство они в сотни раз менее эффективны, чем традиционные платежные системы, и являются ненадежным активом с точки зрения сохранения стоимости", — добавила Юдаева.