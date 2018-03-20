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Финансовая G20 не считает криптоактивы валютами
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Финансовая G20 не считает криптоактивы валютами 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Global Look Press via ZUMA Press
По словам первого заместителя председателя ЦБ России Ксении Юдаевой, финансовая G20 (министры финансов и главы Центробанков стран «Большой двадцатки») не стали присваивать криптоактивам статус валюты, передает РИА «Новости».
"Было подчеркнуто, что криптоактивы не являются валютами в общепринятом смысле слова, не несут стандартных функций валют. В частности, как расчетное средство они в сотни раз менее эффективны, чем традиционные платежные системы, и являются ненадежным активом с точки зрения сохранения стоимости", — сказала Юдаева.
Она также отметила, что многие страны выступили за определение общих принципов регулирования.
Ранее сообщалось, что в Минкомсвязи предложили создать в России биржу по обмену криптовалют.
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