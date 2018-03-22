Названы российские мегаполисы с самым доступным жильем

Cредний срок, который потребуется, чтобы накопить на квартиру в 40 из 47 крупнейших по численности населения городах России , включая 11 городов-миллионников, составляет два-три года, пишет Lenta.ru

При подсчетах аналитики предполагали, что семья из двух человек будет откладывать на жилье всю зарплату. Размер зарплаты учитывался как среднемесячный для соответствующих городов, рассматривались квартиры площадью 49 квадратных метров в новостройках.

Рейтинг российских городов с населением от миллиона человек по индексу доступности жилья возглавляет Челябинск . Чтобы купить здесь квартиру в новостройке, потребуется 2,1 года. На втором месте Красноярск , где индекс доступности жилья составил 2,2 года, а на третьем — Омск с индексом в 2,3 года.