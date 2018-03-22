Рынок акций Нидерландов закрылся падением, AEX снизился на 1,51%

Investing.com — Фондовый рынок Нидерландов завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, технологий и промышленности.

На момент закрытия на Амстердамской фондовой бирже AEX снизился на 1,51%.

В лидерах роста среди компонентов индекса AEX по итогам сегодняшних торгов были акции Gemalto (AS:GTO), которые подорожали на 0,17 п. (0,34%), закрывшись на отметке в 49,60. Котировки Heineken (AS:HEIN) выросли на 0,28 п. (0,33%), завершив торги на уровне 85,60. Бумаги Unilever NV DRC (AS:UNc) выросли в цене на 0,08 п. (0,18%), закрывшись на отметке 43,48.

Лидерами падения стали акции ArcelorMittal SA (AS:MT), цена которых упала на 1,045 п. (3,84%), завершив сессию на отметке 26,175. Акции ABN AMRO Group NV (AS:ABNd) поднялись на 0,87 п. (3,50%), закрывшись на уровне 23,96, а ING Groep NV (AS:INGA) снизились в цене на 0,432 п. (3,08%) и завершили торги на отметке 13,590.

На Амстердамской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (93) превысило количество закрывшихся в плюсе (21), а котировки 14 акций практически не изменились.

Котировки акций ING Groep NV (AS:INGA) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,08%, 0,432 п., и завершили торги на отметке 13,590.

Индекс волатильности AEX Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на AEX, вырос на 24,33% до отметки 16.11.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 1,15%, или 0,75, достигнув отметки $64,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае снизились на 0,71%, или 0,49, до $68,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,46%, или 6,10, до отметки $1.327,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,26% до 1,2306, а котировки EUR/GBP упали на 0,07%, достигнув отметки 0,8719.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,21% до 89,47.