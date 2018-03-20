Рынок акций Франции закрылся ростом, CAC 40 прибавил 0,57%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, промышленности и сырья.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 вырос на 0,57%, индекс SBF 120 вырос на 0,46%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции TechnipFMC PLC (PA:FTI), которые подорожали на 0,63 п. (2,66%), закрывшись на отметке в 24,34. Котировки Kering SA (PA:PRTP) выросли на 9,50 п. (2,51%), завершив торги на уровне 387,50. Бумаги LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (PA:LVMH) выросли в цене на 5,55 п. (2,26%), закрывшись на отметке 251,55.

Лидерами падения стали акции Publicis Groupe (PA:PUBP), цена которых упала на 2,38 п. (4,03%), завершив сессию на отметке 56,72. Акции Veolia Environnement VE SA (PA:VIE) поднялись на 0,305 п. (1,59%), закрывшись на уровне 18,915, а Sanofi SA (PA:SASY) снизились в цене на 0,37 п. (0,56%) и завершили торги на отметке 65,80.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Worldline SA (PA:WLN), которые подорожали на 3,39% до отметки 43,960, TechnipFMC PLC (PA:FTI), которые набрали 2,66%, закрывшись на уровне 24,34, а также акции Kering SA (PA:PRTP), которые повысились на 2,51%, завершив сессию на отметке 387,50.

Лидерами падения стали акции Societe BIC SA (PA:BICP), которые снизились в цене на 5,88%, закрывшись на отметке 77,60. Акции компании Publicis Groupe (PA:PUBP) потеряли 4,03% и завершили сессию на уровне 56,72. Котировки Technicolor SA (PA:TCH) снизились в цене на 3,73% до отметки 1,473.

На Парижской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (277) превысило количество закрывшихся в минусе (272), а котировки 104 акций практически не изменились.

Котировки акций Societe BIC SA (PA:BICP) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 5,88%, 4,85 п., и завершили торги на отметке 77,60.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, упал на 10,90% до отметки 13.76.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле потерял 0,42%, или 5,50, достигнув отметки $1.312,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,29%, или 1,42, до $63,55 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 2,06%, или 1,36, до отметки $67,41 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,62% до 1,2260, а котировки EUR/GBP упали на 0,49%, достигнув отметки 0,8753.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,48% до 89,90.