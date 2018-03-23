Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 1,39%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, потребительских товаров и финансов.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 упал на 1,39%, достигнув месячного минимума, индекс SBF 120 опустился на 1,29%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Publicis Groupe (PA:PUBP), которые подорожали на 0,30 п. (0,54%), закрывшись на отметке в 55,68. Котировки Atos SE (PA:ATOS) выросли на 0,55 п. (0,50%), завершив торги на уровне 110,75. Бумаги Cap Gemini SA (PA:CAPP) выросли в цене на 0,20 п. (0,19%), закрывшись на отметке 103,15.

Лидерами падения стали акции STMicroelectronics NV (PA:STM), цена которых упала на 0,745 п. (3,84%), завершив сессию на отметке 18,665. Акции ArcelorMittal SA (AS:MT) поднялись на 0,885 п. (3,38%), закрывшись на уровне 25,290, а Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA (PA:MICP) снизились в цене на 3,95 п. (3,21%) и завершили торги на отметке 119,10.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции Nexans SA (PA:NEXS), которые подорожали на 2,79% до отметки 43,48, Genfit SA (PA:GNFT), которые набрали 2,11%, закрывшись на уровне 23,200, а также акции Maisons du Monde SAS (PA:MDM), которые повысились на 1,73%, завершив сессию на отметке 30,500.

Лидерами падения стали акции Wendel (PA:MWDP), которые снизились в цене на 6,07%, закрывшись на отметке 122,20. Акции компании Eramet (PA:ERMT) потеряли 3,96% и завершили сессию на уровне 113,90. Котировки STMicroelectronics NV (PA:STM) снизились в цене на 3,84% до отметки 18,665.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (419) превысило количество закрывшихся в плюсе (153), а котировки 83 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 14,00% до отметки 19.07.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 1,65%, или 21,90, достигнув отметки $1.349,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 1,77%, или 1,14, до $65,44 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 1,52%, или 1,05, до отметки $69,96 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,50% до 1,2363, а котировки EUR/GBP повысились на 0,13%, достигнув отметки 0,8738.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,48% до 89,04.