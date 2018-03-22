Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 1,38%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов сырья, технологий и финансов.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 упал на 1,38%, индекс SBF 120 опустился на 1,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции Carrefour SA (PA:CARR), которые подорожали на 0,09 п. (0,53%), закрывшись на отметке в 16,94. Котировки Pernod Ricard SA (PA:PERP) выросли на 0,35 п. (0,26%), завершив торги на уровне 133,60. Бумаги Unibail Rodamco SE (AS:UNBP) подешевели на 0,30 п. (0,16%), закрывшись на отметке 189,70.

Лидерами падения стали акции STMicroelectronics NV (PA:STM), цена которых упала на 0,930 п. (4,57%), завершив сессию на отметке 19,410. Акции ArcelorMittal SA (AS:MT) поднялись на 1,045 п. (3,84%), закрывшись на уровне 26,175, а TechnipFMC PLC (PA:FTI) снизились в цене на 0,94 п. (3,75%) и завершили торги на отметке 24,11.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции DBV Technologies SA (PA:DBV), которые подорожали на 3,75% до отметки 37,100, JC Decaux SA (PA:JCDX), которые набрали 1,41%, закрывшись на уровне 28,72, а также акции Fonciere des Regions SA (PA:FDR), которые повысились на 0,79%, завершив сессию на отметке 89,20.

Лидерами падения стали акции Wendel (PA:MWDP), которые снизились в цене на 9,59%, закрывшись на отметке 130,10. Акции компании STMicroelectronics NV (PA:STM) потеряли 4,57% и завершили сессию на уровне 19,410. Котировки Vallourec SA (PA:VLLP) снизились в цене на 4,50% до отметки 4,540.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (456) превысило количество закрывшихся в плюсе (119), а котировки 83 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 20,73% до отметки 16.73.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,45%, или 6,00, достигнув отметки $1.327,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае снизились на 1,15%, или 0,75, до $64,42 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подешевели на 0,66%, или 0,46, до отметки $69,01 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,25% до 1,2307, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8720.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,20% до 89,46.