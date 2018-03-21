Рынок акций Франции закрылся падением, CAC 40 снизился на 0,24%

Investing.com — Фондовый рынок Франции завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов промышленности, финансов и здравоохранения.

На момент закрытия на Парижской фондовой бирже CAC 40 снизился на 0,24%, индекс SBF 120 упал на 0,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса CAC 40 по итогам сегодняшних торгов были акции ArcelorMittal SA (AS:MT), которые подорожали на 1,070 п. (4,09%), закрывшись на отметке в 27,220. Котировки TechnipFMC PLC (PA:FTI) выросли на 0,71 п. (2,92%), завершив торги на уровне 25,05. Бумаги STMicroelectronics NV (PA:STM) выросли в цене на 0,435 п. (2,19%), закрывшись на отметке 20,340.

Лидерами падения стали акции Compagnie de Saint Gobain SA (PA:SGOB), цена которых упала на 0,81 п. (1,77%), завершив сессию на отметке 45,00. Акции Safran SA (PA:SAF) поднялись на 1,42 п. (1,62%), закрывшись на уровне 86,38, а Accor SA (PA:ACCP) снизились в цене на 0,71 п. (1,53%) и завершили торги на отметке 45,79.

В лидерах роста среди компонентов индекса SBF 120 по итогам сегодняшних торгов были акции ArcelorMittal SA (AS:MT), которые подорожали на 4,09% до отметки 27,220, Vallourec SA (PA:VLLP), которые набрали 3,89%, закрывшись на уровне 4,754, а также акции Ubisoft Entertainment SA (PA:UBIP), которые повысились на 3,45%, завершив сессию на отметке 70,922.

Лидерами падения стали акции SES SA (PA:SESFd), которые снизились в цене на 4,12%, закрывшись на отметке 12,09. Акции компании Europcar Groupe SA (PA:EUCAR) потеряли 3,10% и завершили сессию на уровне 9,68. Котировки Air France KLM SA (PA:AIRF) снизились в цене на 2,44% до отметки 9,342.

На Парижской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (346) превысило количество закрывшихся в плюсе (223), а котировки 89 акций практически не изменились.

Индекс волатильности CAC 40 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на CAC 40, вырос на 0,71% до отметки 13.85.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,78%, или 10,20, достигнув отметки $1.322,10 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,25%, или 1,43, до $64,97 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 2,46%, или 1,66, до отметки $69,08 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,20% до 1,2265, а котировки EUR/GBP упали на 0,37%, достигнув отметки 0,8714.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,28% до 89,76.