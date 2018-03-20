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Сторчак: Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности
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Сторчак: Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности 

Российская Газета 3 часа назад
Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности из-за незначительной доли в расчетах. Такое мнение высказала заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.
Он заметил, что на текущий момент на криптовалюты приходится менее одного процента с точки зрения глобальных платежей.
"Поэтому, конечно, с точки зрения финансовой стабильности никаких угроз нет", — заключил Сторчак.
Ранее в Госдуму был внесен базовый для индустрии криптовалют законопроект «О цифровых финансовых активах».
Документ разрешает обмен на фиатные деньги токенов (криптовалюты, выпускаемые для привлечения финансирования) и устанавливает, что Банк России по согласованию с правительством определит в определенных случаях возможность обмена «иных цифровых финансовых активов».
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