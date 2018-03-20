Сторчак: Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности

Сергей Сторчак. Криптовалюты не угрожают мировой финансовой стабильности из-за незначительной доли в расчетах. Такое мнение высказала заместитель министра финансов РФ

Он заметил, что на текущий момент на криптовалюты приходится менее одного процента с точки зрения глобальных платежей.

"Поэтому, конечно, с точки зрения финансовой стабильности никаких угроз нет", — заключил Сторчак.

Ранее в Госдуму был внесен базовый для индустрии криптовалют законопроект «О цифровых финансовых активах».