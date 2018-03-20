Российско-белорусский разработчик дронов для сельского хозяйства привлек 25 млн рублей

«Агродронгрупп» создает систему мониторинга состояния посевных площадей и здоровья растений с использованием дронов. Замеры и снимки передаются в разработанную компанией платформу, которая предлагает рекомендации по проведению сельскохозяйственных работ. Технология призвана помочь предприятиям повысить урожайность, минимизировать затраты при обработке растений, уменьшить вредное воздействие химии на здоровье человека и сократить издержки. Компания является резидентом «Сколково».

Стартап намерен направить инвестиции на развитие и масштабирование. В Беларуси также будет организовано конструкторское бюро и налажено производство беспилотников для рынков близлежащих стран.

Инвестиционный директор РВК Алексей Басов отметил, что сделка с «Агродронгрупп» стала первой инвестицией Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций. По его словам, в фонде рассчитывают, что «в перспективе подобные проекты смогут занять заметную долю» на международном рынке.

В свою очередь инвестиционный директор Инфрафонда РВК Антон Васильев добавил, что дроны смогут «анализировать степень зрелости выращиваемой культуры, состояние почвы, уровень содержания азота, контролировать урожайность».

Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций был создан в 2016 году, его размер составляет 1,4 млрд российских рублей. Инвесторами фонда выступили Белорусский инновационный фонд (Белинфонд), РВК и Инфрафонд РВК.