Топ-10 самых сумасшедших вещей за бешеные деньги 

У тебя есть знакомая помешанная на моде, которая вздрагивает от уведомлений с farfetch и net-a-porter, выносит магазины целиком и охотится за Balenciaga Triple S? PEOPLETALK собрал подборку самых странных дизайнерских вещей, которые бы даже эти отчаянные модники отказались приобрести. Наслаждаемся!
Платье Мальвины от Alexander Mcqueen
Цена: 244 400 рублей
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Для самых стильных администраторов китайских ресторанов сапожки от Gucci
Цена: 237 000 рублей
Неплохой кардиганчик Кащея Бессмертного на Хэллоуин от THOM BROWNE
Цена: 1 467 278 рублей. К нему ещё прилагается юбка за 1 017 071 рублей
Шортики Лары Крофт от Saint Laurent
Цена: 91 040 рублей
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Такой комбинезон с блестящей отделкой от Bottega Veneta настоящая мечта Баскова! Ну, или зеленого телепузика
Цена: 492 785 рублей
Если у тебя намечается командировка в квартал красных фонарей в Амстердам, эти сапожки от Balenciaga сами тебя приведут к пункту назначения!
Цена: 90 800 рублей
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Шлепки-кабулки от Dsquared 2 спасут в любой непонятной ситуации: и в бассейн сходить можно, и на гламурной пати будешь своей!
Цена: 107 959 рублей
Платье-чехол от Valentino. Видимо, бренд решил помочь знаменитостям скрывать беременность от общественности
Цена: 308 000 рублей
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Что делать, если мечтаешь о питомце, а родители против? Выход есть! Сумочка от THOM BROWNE
Цена: 200 400 рублей
Резиновое ведерко от Gucci. Не знаем, впишется ли в твой гардероб, а у бабушки в хозяйстве точно пригодится!
Цена: 55 150 рублей
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