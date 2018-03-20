Российская ассоциация криптовалют и блокчейна подвергла критике законопроект Госдумы

Несогласованные действия могут привести к утечке криптоинвесторов из России

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) подвергла критике законопроект «О цифровых активах», внесенный 20 марта в Госдуму группой парламентариев.

Данный законопроект фиксирует определение криптовалюты как имущества в электронной форме и устанавливает определенный порядок совершения сделок на территории России с ее использованием.

Президент РАКИБ Юрий Припачкин заявил, что озвученная инициатива в первую очередь ограничивает возможности российских инвесторов для работы с криптовалютой, при этом давая преимущества иностранным вкладчикам.

— Нелогично вводить какие-то ограничения на привлечение средств, мотивируя это заботой о будущих обманутых вкладчиках, но при этом снимая ограничения для иностранных инвесторов. Видимо привычная схема инвестирования Россия-Кипр-Россия всех устраивает, — сказал Юрий Прачкин.

По его словам, предложение осуществлять обмен криптовалюты на российские рубли через операторов обмена цифровых финансовых активов вызывает сомнения, так как статус этих юрлиц «непонятен», и поэтому криптоинвесторы не станут работать с ними.

— Мы также не согласны с тем, что майнинг является предпринимательской деятельностью, — подчеркнул глава ассоциации.

Он рассказал, что майнинг является производством неких программных кодов, которые не представляют ценности и не принимают участие в экономической деятельности.

— Экономический смысл возникает, когда они меняются на фиатные деньги — именно с этого этапа можно вводить налогообложение, — отметил Юрий Прачкин.

По его мнению, такие действия могут привести к уходу криптоинвесторов с российского рынка, поэтому следует учитывать мнение участников отрасли и согласовывать шаги по урегулированию криптовалюты с членами Таможенного союза, передает «Интерфакс»

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