Будут ли «фанаты» доллара праздновать успех? 

Москва, 20 марта — «Вести. Экономика» За прошлую неделю доллар наконец-то немного укрепился на мировых рынках. Курс EUR/USD больше не пытался подняться до 1.25, а вместо этого впервые со 2 марта опустился до 1.2260. Ещё сильнее доллар США вырос и по отношению к сырьевым «коллегам» из Канады и Австралии. Пара USD/CAD, на фоне незавершенных торговых переговоров с США и Мексикой по NAFTA преодолела с запасом отметку 1.30: максимум с июля 2017, когда Банк Канады впервые после долгого перерыва поднял процентные ставки. Пара AUD/USD обновила минимальные значения в этом году, потрогав почву ниже 0.77: на фоне некоторого снижения цен на металлы, и нивелирования разницы в процентной доходности по казначейским облигациям между бумагами Австралии и США.
шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.
Завтра вечером доллар США мог бы получить дополнительную поддержку от широко ожидаемого решения ФРС — в шестой раз с декабря 2015 года поднять ставки по федеральным фондам. Однако укреплять позиции в начале недели перед этим событием доллар пока явным образом не торопится. Слабость демонстрируют и поддерживают по-прежнему пока лишь сырьевые валюты, но не фунт, не евро и не японская иена. EUR/USD в понедельник снова отскочил почти на сотню пунктов вверх до 1.2350, иена укреплялась вслед за коррекцией на фондовых площадках и опасениях торговых войн. Британская валюта и вовсе следует своим путём и обновляет максимум за максимумом выше 1.40, поддержанная информацией о практической готовности стран ЕС и Британии выйти после марта 2019 на переходный 2-летний период. В складывающихся условиях, имеются сомнения: будет или нет еще одна волна заметного роста доллара в ответ на подъем ставки ФРС 21 марта. На эту тему рассуждает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. "Прежде всего, подойдем к вопросу с занудно-объективной, чисто технической точки зрения. Техническая картина — лучший индикатор для фундаментальных настроений, когда они спорные. В основной паре EUR/USD на Daily-масштабе европейская валюта так ни разу с начала марта больше и не подошла к нижней границе долгосрочного коридора 1.22. Попытки снижения есть, красным пунктиром в правой части графика (см. рис) обозначен нисходящий мини-канал, однако и до нижней границы этого потенциального канала евро не достает, а предпочитает держаться внутри узкого «клина». С чисто технической точки зрения, это говорит о более высокой вероятности реализации картинки вверх и нового теста 1.25. Разумеется, вариант с ростом доллара на ставках исключать нельзя, но намеки ФРС на новые подъемы и позитив в оценках экономики для этого должны быть очень существенными — простой же подъем ставок 21 марта уже несколько месяцев как полностью учтен, конечно, в ценах. Технически критерием для продаж евро серьезными объемами, то есть для пересмотра взгляда на всю картинку, мог бы являться лишь уверенный пробой ниже 1.2150 с обновлением годовых зимних минимумов. Если же такого пробоя не последует, или мы и вовсе увидим по евро рост, о технически грамотных продажах в паре EUR/USD говорить тогда не приходится. Пара GBP/USD действительно вообще стоит особняком со своей «брекзит» повесткой по переходному периоду, а чисто технически — с конца февраля и вовсе находится в восходящем тренде (зеленый канал в правой части графика). Нежелание задержаться в начале месяца ниже 1.37, затем обратный пробой через зону 1.39, успешное закрепление цен в течение недели выше этого уровня, и прорыв выше 1.40 — вот что характеризует технически сейчас фунт. И от более существенного роста пару удерживает, видимо, лишь набор более слабых данных по инфляции, опубликованный сегодня: полный суммарный индекс потребительских цен 2.7% после 3.0% месяцем раньше, и с мини-трендом на снижение инфляции от ииков — как и предупреждал осенью Банк Англии! И базовый индекс 2.4% после нескольких месяцев колебаний на уровнях 2.5%-2.7%, теперь вернулся к уровню июля 2017. Такие данные дают формально повод для фунта спуститься ниже, своего рода толчок вниз могла бы дать и соответствующая риторика ФРС — если они, конечно, попытаются именно обнадежить рынки новыми ужесточениями политики, а не расхолодить. Тем не менее потенциальный позитив по переходному периоду Британия-ЕС, весь этот переговорный новостной фон по «брекзиту», может и в этом случае перевесить∎ Паре USD/JPY для движения наверх нужен в явном виде прорыв ценами выше обозначенной двумя синими линиями на графиках зоны сопротивления. Такой прорыв выше, если он состоится, мог бы послужить неким индикатором роста доллара в таком случае и по другим валютам. Пока же пара уверенно обосновалась внутри треугольной структуры, обозначенной красным цветом — и формально-технически с равными шансами может выйти из этой структуры как вверх выше 108, так же и вниз ниже 105. В австралийской паре AUD/USD давление вниз действительно наблюдается весь март, и при случае она может быть не прочь на этой неделе соскользнуть технически под 0.7670 в направлении 0.7550. Часть этого движения, если оно будет очевидно-направленным, вполне можно половить сделками. Но стоит ли рассчитывать «медведям» в этом паре на большее, ещё вопрос. Достаточно посмотреть в левую ноябрьскую часть графика, где цены тоже соскальзывали вниз — но, несмотря на пробой ниже последовательно нескольких уровней поддержки, быстро воспряли затем духом и возобновили затем восходящий тренд к 0.81. Такого сценария совсем не стоит исключать и теперь — а потому, в случае прорыва к 0.76 и ниже, работая на продажах, трейдерам следует быть максимально внимательными к любым настораживающим внутридневным сигналам — выходя из продаж хотя бы частью объемов и фиксируя прибыль при малейших признаках, указывающих, что движение вниз выдыхается. Не так всё просто с технической точки зрения, как видим! А техника лишь отражает фундаментальные сомнения рынка. Многие «фанаты» доллара пророчат рост американской валюте и ждут роста доллара всякий раз после очередного запланированного подъёма процентной ставки ФРС. Однако же по факту и после каждого из пяти подъемов ставки в США доллар чувствует себя слабее, и в целом — с момента первого подъёма ставки в декабре 2015 доллар сильно опустился ко всему спектру валют. За исключением пострадавшего было от «брекзита» британского фунта, однако даже фунт почти полностью наверстал упущенное. Лишь 2 месяца после победы Трампа на выборах доллар резко и всюду прибавлял в цене. Однако, в отличие от впечатляющего ралли на фондовых площадках, энтузиазм по доллару быстро захлебнулся. Ему не помогает расти ни американская налоговая реформа, ни предполагающиеся инвестиции в инфраструктуру более чем на 1,5 трлн долл. Почему так происходит? Тема отдельного разговора, который обещаю и готов продолжить позднее, в следующих публикациях. Сегодня лишь напомню инструменты, с помощью которых комитет ФРС по открытому рынку 21 марта бы мог вдохнуть в покупки доллара новую жизнь — если бы он захотел это сделать, что далеко не факт. Главный инструмент — знаменитая dot plot диаграмма, где члены комитета отмечают свои прогнозы, сколько именно подъемов ставки они ждут. Перед вами последняя на сегодня, декабрьская диаграмма, где в 2018 году большинство (6 человек из 16) видит 3 подъема ставки, еще 4 человека ждут более быстрого подъема, но 6 человек — более медленного (их точки стоят ниже уровня 2%). Изменится этот расклад в пользу большего числа повышений? Тогда рынок может и рассмотреть всерьез покупки доллара как альтернативу нынешним настроениям. Другой вариант — четкие и новые формулировки Джерома Пауэлла на пресс-конференции через полчаса после публикации официального заявления комитета. Как показывает опыт выступления его перед конгрессом, Пауэлл действительно склонен выдавать миру фразы в духе «лично я оцениваю экономическую перспективу более оптимистично по сравнению с декабрем», или же «встречные ветры в экономике стали во многом попутными». Однако тот же опыт показывает, что словам председателя ФРС рынок верит меньше, чем делам и прогнозам всего комитета: после выступления Пауэлла 27 февраля рост доллара был и не слишком большим, и недолгим. Сам же председатель во многом свел на нет плюсы, объяснив, что не хотел бы своими личными оценками предвосхищать мнения всего комитета. Так или иначе, инструментарий для словесных интервенций как в пользу доллара, так и против доллара, у ФРС всегда в наличии и наготове. В последнее время при Йеллен ФРС использовала этот инструментарий чаще для ослабления своей валюты — поддерживая фондовые рынки, но не давая укрепляться доллару по мере подъема ставок. Настроение рынка мы видим и знаем из технической картины. Чем этот паззл дополнится на этот раз, какой месседж предложит рынкам ФРС и лично Пауэлл, и какой сигнал подаст в ответ на это техника — увидим уже завтра, либо до конца недели. Исходя из этого трейдерам-практикам и предстоит вести торги. А среднесрочные прогнозы-рассуждения оставим теоретикам, для получения дохода в данный момент они вряд ли будут нам особо полезны".