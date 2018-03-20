Светлана Хоркина приняла участие в акции #ЯТожеДоброволец 

Российская спортсменка и общественный деятель Светлана Хоркина заявила о присоединении к движению Putin Team и поддержке благотворительной акции #ЯТожеДоброволец.
«С удовольствием присоединяюсь к движению Putin Team, особенно в добром деле! В рамках акции #ЯТожеДоброволец побывала в Нижнем Новгороде. Тут мы открыли новый физкультурный центр, где бесплатно будут заниматься спортом сироты, ребята из неполных, многодетных семей и семей с тяжёлым положением», — написала Хоркина в Instagram.
Также она отметила важность поддержки детям с непростой судьбой.
«Если в семье нет отца или родители по разным причинам не могут участвовать в жизни детей, наша задача — всего общества — помочь таким ребятам. Показать, что они не одни, научить их быть здоровыми и сильными, оказать заботу. Поэтому я участвую в акции #ЯТожеДоброволец, которую проводит Putin Team — движение, активно занимающееся продвижением волонтёрства и благотворительных начинаний», — прокомментировала Хоркина.
Напомним, 20 декабря певица Нюша (Анна Шурочкина) и ее муж, генеральный советник президента Международной спортивной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов поддержали движение Putin Team и устроили благотворительную акцию #ЯТожеДоброволец.
Бизнесмен Курбан Омаров поддержал движение Putin Team и принял участие в благотворительной акции #ЯТожеДоброволец. 8 февраля 2018 года он посетил социальный приют для детей и подростков в Химках (Московская область).
Российский певец Митя Фомин в рамках поддержки благотворительной акции движения Putin Team посетил детский поселок «Орион» в Калужской области, где пообщался с ребятами и вручил им подарки.
В марте музыкант DJ Грув (Евгений Рудин) принял участие в благотворительной акции #ЯТожеДоброволец, посетив три детских учреждения в городах Апшеронск и Хадыженск Краснодарского края. Позднее акцию поддержала блогер и общественный деятель Айза Анохина (Долматова).