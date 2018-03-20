Светлана Хоркина приняла участие в акции #ЯТожеДоброволец

Российская спортсменка и общественный деятель Светлана Хоркина заявила о присоединении к движению Putin Team и поддержке благотворительной акции #ЯТожеДоброволец.

«С удовольствием присоединяюсь к движению Putin Team, особенно в добром деле! В рамках акции #ЯТожеДоброволец побывала в Нижнем Новгороде. Тут мы открыли новый физкультурный центр, где бесплатно будут заниматься спортом сироты, ребята из неполных, многодетных семей и семей с тяжёлым положением», — написала Хоркина в Instagram.

Также она отметила важность поддержки детям с непростой судьбой.

«Если в семье нет отца или родители по разным причинам не могут участвовать в жизни детей, наша задача — всего общества — помочь таким ребятам. Показать, что они не одни, научить их быть здоровыми и сильными, оказать заботу. Поэтому я участвую в акции #ЯТожеДоброволец, которую проводит Putin Team — движение, активно занимающееся продвижением волонтёрства и благотворительных начинаний», — прокомментировала Хоркина.

Напомним, 20 декабря певица Нюша ( Анна Шурочкина ) и ее муж, генеральный советник президента Международной спортивной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов поддержали движение Putin Team и устроили благотворительную акцию #ЯТожеДоброволец.

Бизнесмен Курбан Омаров поддержал движение Putin Team и принял участие в благотворительной акции #ЯТожеДоброволец. 8 февраля 2018 года он посетил социальный приют для детей и подростков в Химках Московская область ).