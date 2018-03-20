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Becar построит в Дубае доходный апарт-комплекс
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Becar построит в Дубае доходный апарт-комплекс 

Вести.Ru 7 часов назад
Фото: Вести.Ru
Инвестиции в проект с учетом приобретенного участка, проектирования и девелоперской деятельности составят более 30 миллионов долларов.
Три смежных участка земли в районе International Media Prodaction Zone
Компания выкупила полтора года назад за 7,5 миллиона долларов. Апарт-комплекс площадью свыше 17 тысяч квадратных метров будет состоять из трех башен.
Проект реализуют в формате residential living and co-living — небольшие относительно общественных пространств апартаменты на две спальни с отдельными санузлами и общей кухней.
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