На Центральном рынке Калининграда снесли все вещевые палатки

На территории Центрального рынка снесли все вещевые палатки. Об этом на своей странице в Instagram сообщила пресс-секретарь организации Екатерина Поделенко в среду, 20 марта.

Король умер! Да здравствует король! Вот и всё, друзья, нет больше легендарного вещевого рынка, уже практически стёрт с лица земли. Начинается новая история актуального торгового центра. #центральный рынок#

A post shared by Ekaterina Podelenko (@central_bazaar) on Mar 20, 2018 at 1:38am PDT

Как ранее писали калининградские «Вести», вице-премьер регионального правительства Гарри Гольдман рассказал, что предпринимателям будет предложено переехать во вновь создаваемый торговый центр.

фото: Instagram Екатерины Поделенко