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На Центральном рынке Калининграда снесли все вещевые палатки
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На Центральном рынке Калининграда снесли все вещевые палатки 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
На территории Центрального рынка снесли все вещевые палатки. Об этом на своей странице в Instagram сообщила пресс-секретарь организации Екатерина Поделенко в среду, 20 марта.
Король умер! Да здравствует король! Вот и всё, друзья, нет больше легендарного вещевого рынка, уже практически стёрт с лица земли. Начинается новая история актуального торгового центра. #центральный рынок#
A post shared by Ekaterina Podelenko (@central_bazaar) on  Mar 20, 2018 at 1:38am PDT  «Король умер! Да здравствует король! Вот и всё, друзья, нет больше легендарного вещевого рынка, уже практически стёрт с лица земли. Начинается новая история актуального торгового центра», — написала пресс-секретарь.
Как ранее писали калининградские «Вести», вице-премьер регионального правительства Гарри Гольдман рассказал, что предпринимателям будет предложено переехать во вновь создаваемый торговый центр.
Центральный рынок в Калининграде должен окончательно закрыться до 11 марта
фото: Instagram Екатерины Поделенко
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