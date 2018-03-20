iPhone дешевеет

С начала 2018 года начали падать цены на iPhone всех моделей.

iPhone X больше всего скинул цена на 31%. Так на веб портале «Юла» его можно приобрести чуть больше чем за 60 тыс. руб. iPhone — 4s, 4 и 3g — скинули 9, 13 и 36 процентов. iPhone 8 более стабилен и цена почти не изменилась. данную модель можно купить чуть больше чем за 40 тыс. рублей.

Так средний процент сброса цены равен 10%. iPhone 5s является самой популярной моделью, но и он подешевел на 6000 рублей. 5с так же был лидером продаж ушедшего 2017 года. iPhone 6 занял вторую позицию — и потерял 10% от своей цены. iPhone 5 занял бронзовую позицию в лидерах продаж и скинул, чуть меньше 10% стоимости.

Осенью 2017 года нам показали iPhone X. Так, как в новогодние праздники модель не пользовалась большим спросом, его тираж уменьшили. iPhone X, не оправдал ожиданий и его цена упала почти на четверть.