Власти США одобрили заявки 33 компаний на $125 млн на торгах по нефтегазовым участкам

МЕХИКО , 21 мар /ПРАЙМ/. Крупнейшие в истории США торги по нефтегазовым участкам в Мексиканском заливе собрали заявки лишь на 139 миллионов долларов, одобрены были заявки 33 компаний на 124,76 миллиона долларов, следует из материалов Бюро по управлению добычей энергоресурсов в открытом море (Bureau of Ocean Energy Management).

На торги были выставлены все доступные участки Мексиканского залива — 14,4 тысячи блоков общей площадью более 31 миллиона гектаров, однако компании заинтересовались лишь 148 участками общей площадью 330 тысяч гектаров.

Это были вторые торги в рамках соответствующей продажи на 2017-2022 год. Проведенная почти год назад распродажа также не вызвала большого интереса у компаний.