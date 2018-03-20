Взлет и падение путиномики

После 18 лет Путина у власти экономические итоги его правления действуют отрезвляюще: в России энергичные попытки догнать Запад сменились застоем.

Большинство русских не могут представить себе Россию без Путина.

Таким же безальтернативным, как и для собственного населения, Путин был долгое время для одной весьма авторитетной группы за границей, а именно для западных экономистов, которые при любой возможности хвалили путинские достижения и планы — как реальные, так и мнимые.

После парламентских выборов 2011 года достоверно задокументированные фальсификации итогов выборов заставили выйти на улицу почти сто тысяч москвичей. Несмотря на это, тогдашний глава Восточного комитета германской экономики считал, что «видел первые свободные выборы в России».

А в 2013 году, вскоре после обнародования драконовского приговора группе Pussy Riot и спустя две недели после обыска в российском филиале Фонда Конрада Аденауэра , тогдашний шеф концерна Фольксваген Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn) заявил, что «Путин — это тот человек, который хочет ввести в России демократию».

С тех пор тон экономистов стал более сдержанным. По мнению нынешнего председателя Восточного комитета германской экономики Вольфганга Бюхеле (Wolfgang Büchele), после возвращения Путина в Кремль в 2012 году события приняли «отрезвляющий» оборот. По его словам, амбициозные предвыборные обещания Кремля нельзя воплотить в жизнь, «используя рецепты из прошлого», это можно сделать только путем «решительного изменения курса». Перед выборами Путин, помимо всего прочего, заявлял, что бедность в стране должна сократиться вдвое. А вместо этого она в последнее время сделала заметный скачок вверх.

Путинская страна экономического чуда

В 2000 году, заступив на свой пост, Путин заявил, что на повестке дня стоят экономические реформы. Речь должна была идти, по его словам, «о принципах усиления государства и экономических реформах». За десять лет с момент вступления Путина в должность ВВП России в абсолютных цифрах вырос с 260 миллиардов до 1,9 триллионов долларов, то есть в восемь раз. Безработица опустилась до уровня в 5%, доходы людей росли в три раза быстрее, чем производительность труда. Если в 1999 году 6% россиян еще жили менее чем на 2 доллара в день, то полтора десятилетия спустя таких людей практически уже не осталось.

Это было время, когда у западных экономистов вошло в привычку восторгаться огромным потенциалом России. Однако лишь немногие из их ожиданий оправдались. Пример: российский автомобильный рынок. Это один из самых убедительных индикаторов роста благосостояния широких масс населения, и поэтому все крупные немецкие автопроизводители за прошедшие годы построили в России собственные предприятия.

В 2007 году немецкий аудиторский концерн PwC предрекал, что Россия с ее 140 миллионами жителей скоро сместит Германию с позиции самого большого авторынка Европы. Это должно было произойти в 2008 году. Когда же этого не случилось, срок был перенесен на 2011, затем на 2013 и, наконец, на 2016 год. Также и Boston Consulting Group была еще совсем недавно уверена, что российский авторынок до 2020 годы вырастет под воздействием конъюнктурного бума до 4,4 миллионов автомобилей в год.

ВВП России находится сегодня на уровне 2008 года

В реальности же все выглядит по-другому. В 2017 году российский рынок с его 1,6 миллионами проданных новых автомобилей еще дальше отставал от немецкого рынка (3,45 миллиона), чем в 2005 году. А тогда Путин уже пятый год был у власти.

Доходы от продажи нефти и газа больше не постегивают российскую конъюнктуру. Уже в 2013 году, когда баррель нефти стоил целых 110 долларов, а никакими санкциями и не пахло, рост экономики опустился до 1,3%. Когда же в 2014 году цена на нефть упала до 40 долларов за баррель, страна сползла в самую продолжительную рецессию с начала 90-х годов.

Однако ожидаемого тогда многими западными наблюдателями краха всего экономического порядка не произошло. Более того: некоторые отрасли за прошедшие годы добились заметных успехов. Например, российские IT-фирмы относятся сегодня к самым продвинутым в мире. В прошлом году Россия стала крупнейшим экспортером пшеницы, оттеснив США на второе место. Впервые Россия заработала на экспорте продуктов питания больше, чем на продаже оружия.

Тем не менее экономика в 2017 году выросла всего на 1,8%. На 2018 и 2019 годы прогнозируется рост от 1,5 до 2%. Для России, которая стремиться встать на один уровень с развитыми индустриальными державами, это весьма скромные показатели. В пересчете на доллары ВВП России в прошлом году был ниже, чем в 2008 году.

Кажется, что экономика России все время упирается головой в невидимый потолок — несмотря на свой бесспорно большой потенциал. Причина этого кроется в усилении роли государства в прошедшие два десятилетия. Для того чтобы подорвать мощь олигархов и хищнических капиталистов, Кремль брал под государственный контроль все новые и новые отрасли экономики. Таким образом Путин хотел преодолеть проблемы 90-х годов.

Но эта стратегия, которая в начале его президентства была вполне объяснимой, со временем сама превратилась в огромную проблему. До 70% всей российской экономики приходятся сегодня на неповоротливые, контролируемые государством структуры. Чтобы снять эти оковы с экономики и дать ей расти, Кремль должен «забрать доли государства из большинства отраслей промышленности и поощрять конкуренцию», убежден Восточный комитет германской экономики.

Но то, что это произойдет, маловероятно. Если с приходом Путина к власти в 2000 году отмечалось постоянное снижение количества бедных в стране, то с 2014 году их число вновь стало увеличиваться. Но на авторитете действующего президента это до сих пор заметно не отразилось. После падения цены на нефть рубль был резко девальвирован по отношению к евро и доллару. Это помогло экономике пережить кризис: импортные товары подорожали, местные производители стали более конкурентоспособными, российское промышленное производство выросло. Но все это произошло за счет граждан: цены поднялись, покупательная способность зарплат и пенсий сильно упала.

Но, несмотря ни на что, поддержка Путина у населения остается непоколебимой. Как показали последние опросы, 81% жителей заявили, что довольны главой государства.