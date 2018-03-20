Результаты президентских выборов подняли политические акции Юрия Берга 

Телеграм-канал «Политброкер» поднял акции губернатора Оренбургской области Юрия Берга на «Бирже губернаторов» в понедельник, 19 марта.
Помимо Юрия Берга, акции выросли у глав Дагестана Владимира Васильева, Ямало-ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина, Иркутской области Сергея Левченко, мэра Москвы Сергея Собянина, а также у губернаторов Приморского края Андрея Тарасенко и Красноярского края Александра Усса.
По словам пресс-секретаря губернатора Сергея Шермецинского, повышение рейтинга связано с результатами, который показала область, на прошедших выборах президента России.
«Итоги голосования показали, что рейтинг КПРФ, представленной своим кандидатом, упал на 10%, а ЛДПР фактически потерпела поражение, не набрав даже 10% голосов. Это свидетельствует о социальной и политической стабильности в регионе и о том, что уровень доверия системной оппозиции в обществе снижается», — заявил он.
Напомним, на прошедших в воскресенье, 18 марта, выборах президента России Оренбургская область показала явку в 66,09% избирателей. Большинство голосов в регионе набрал Владимир Путин — 72,97%. Второе место досталось коммунисту Павлу Грудинину с 15,4% голосов.