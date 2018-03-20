Результаты президентских выборов подняли политические акции Юрия Берга

По словам пресс-секретаря губернатора Сергея Шермецинского, повышение рейтинга связано с результатами, который показала область, на прошедших выборах президента России.

«Итоги голосования показали, что рейтинг КПРФ , представленной своим кандидатом, упал на 10%, а ЛДПР фактически потерпела поражение, не набрав даже 10% голосов. Это свидетельствует о социальной и политической стабильности в регионе и о том, что уровень доверия системной оппозиции в обществе снижается», — заявил он.