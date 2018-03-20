Магазин «Подмосковный фермер» открылся в Ступине

Жители подмосковного городского округа Ступино теперь могут покупать свежие фермерские продукты в новом магазине «Подмосковный фермер», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области

«На этой неделе состоялось торжественное открытие «Подмосковного фермера». 102-й магазин площадью 80 квадратных метров начал свою работу в городском округе Ступино. В строительство и запуск торгового объекта инвестор вложил порядка двух миллионов рублей», — отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

Благодаря открытию торгового объекта создано четыре рабочих места, добавил он.

«Производители Московской области и соседних регионов предложат покупателям парное мясо животных, мясо птицы, молочную продукцию, рыбу, разнообразные хлебобулочные изделия, выпечку, кондитерские изделия, фермерские колбасы, сыры и множество других продуктов», — подчеркнул Посаженников.

Как отмечают владельцы фермерских магазинов, наибольшей популярностью у покупателей пользуется мясная и молочная продукция, а также сезонные овощи и фрукты.

Проект «Подмосковный фермер» был запущен в Московской области в 2015 году и имеет множество положительных отзывов как со стороны производителей продукции, так и со стороны покупателей.