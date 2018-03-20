Ещё
Магазин «Подмосковный фермер» открылся в Ступине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Магазин «Подмосковный фермер» открылся в Ступине 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Жители подмосковного городского округа Ступино теперь могут покупать свежие фермерские продукты в новом магазине «Подмосковный фермер», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«На этой неделе состоялось торжественное открытие «Подмосковного фермера». 102-й магазин площадью 80 квадратных метров начал свою работу в городском округе Ступино. В строительство и запуск торгового объекта инвестор вложил порядка двух миллионов рублей», — отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Благодаря открытию торгового объекта создано четыре рабочих места, добавил он.
«Производители Московской области и соседних регионов предложат покупателям парное мясо животных, мясо птицы, молочную продукцию, рыбу, разнообразные хлебобулочные изделия, выпечку, кондитерские изделия, фермерские колбасы, сыры и множество других продуктов», — подчеркнул Посаженников.
Как отмечают владельцы фермерских магазинов, наибольшей популярностью у покупателей пользуется мясная и молочная продукция, а также сезонные овощи и фрукты.
Проект «Подмосковный фермер» был запущен в Московской области в 2015 году и имеет множество положительных отзывов как со стороны производителей продукции, так и со стороны покупателей.
РИАМО: последние новости
Акцию по утилизации старой техники проведут в доме правительства Подмосковья 28–30 марта Первое здание сдали в аренду по программе «рубль за метр» в Подмосковье УФАС выявило в Реутове нарушения на аукционе по выбору управляющей компании
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза180
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»86
Трамп все-таки поздравил Путина156
Посол РФ вызван в МИД Чехии135
О чем говорили Путин и Трамп61
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение