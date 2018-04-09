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Реселлеры фиксируют рост выручки от продаж смартфонов‍ в 2018 году
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Реселлеры фиксируют рост выручки от продаж смартфонов‍ в 2018 году 

Прайм 1 час назад
Фото: Spb IT
В России количество проданных в 1 квартале текущего года мобильных телефонов осталось на уровне аналогичного периода 2017 года. Тем не менее, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «Связного», выручка от продаж смартфонов выросла на 23%.
По подсчетам другого реселлера — "М. Видео" — выручка в первом квартале 2018 года ​по отношению к первому кварталу прошлого выросла на 20%.
"Связной" подсчитал, что в тройке популярных брендов, как и раньше, на первом месте корейский бренд Samsung, у него доля рынка — 25%. На втором месте впервые производители Huawei и Honor (17%рынка). Американский производитель Apple оттеснен на второе место, его доля рынка — 15%.
Что же касается выручки от продаж, то Apple и Samsung сохранили первое (38%) и второе (27%) места соответственно.
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