Huawei представила стодолларовый безрамочный Honor 7A

Компания Huawei представила сегодня в Китае смартфон Honor 7A. Это доступная модель с безрамочным дизайном, двойной основной камерой и функцией разблокировки смартфона по лицу пользователя.

Huawei Honor 7A оснащается 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, сканером отпечатков пальцев, основной камерой 13+2 Мп, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 2 или 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио. Размеры составляют 152,4 х 73 х 7,8 мм, а вес — 150 граммов. Смартфон работает под Android 8.0 Oreo и EMUI 8.0.

Смартфон Huawei Honor 7A станет доступен с 3 апреля 2018 года по цене 126 долларов США за версию 3232 ГБ и 158 долларов за 3+32 ГБ.