Huawei представила серию недорогих безрамочный смартфонов Enjoy 8

Компания Huawei представила в Китае серию недорогих безрамочных смартфонов Enjoy 8 с двойными основными камерами. В неё вошли три модели — Enjoy 8, Enjoy 8 Plus и Enjoy 8e.

Смартфоны Enjoy 8 и Enjoy 8e получили 5,99-дюймовый и 5,7-дюймовый дисплеи с разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), сканер отпечатков пальцев, двойные основные камеры на 13+2 Мп, аккумуляторы на 3000 мАч. восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. У Enjoy 8 дополнительно есть опция 4+64 ГБ и 8-мегапксельная фронтальная камера, а у Enjoy 8e фронтальная камера на 5 Мп.

Huawei Enjoy 8 Plus отличается 5,93-дюймовым с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч, восьмиядерным процессором Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Кроме того, этот смартфон получил не гибридную поддержку двух SIM-карт, а отдельные слоты под две SIM-ки в дополнение к слоту для карты памяти microSD.

Все три смартфона работают под операционной системой Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Модель Huawei Enjoy 8e 3+32 ГБ предлагается за 174 доллара США, Huawei Enjoy 8 3+32 ГБ — за 206 долларов, Huawei Enjoy 8 4+64 ГБ — за 238 долларов, Huawei Enjoy 8 Plus 4+64 ГБ — за 270 долларов, Huawei Enjoy 8 Plus 4+128 ГБ — за 302 доллара.