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Акция «РазДельный Сбор» пройдёт в парке «Северное Тушино»
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Акция «РазДельный Сбор» пройдёт в парке «Северное Тушино» 

Префектура СЗАО города Москвы 3 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В ближайшую субботу, 24 марта, в парке «Северное Тушино» состоится акция по раздельному сбору мусора. Жителей СЗАО приглашают принять участие в акции и принести из дома ненужный хлам.
На переработку принимается: макулатура, в том числе картон, газеты журналы и прочая бумага, стеклянные банки и бутылки, алюминевые и жестяные банки и крышки, твёрдый пластик с маркировками 01, 02, 05, 06, мягкий пластик с маркировками 02, 04, 05, прозрачная полиэтиленовая плёнка, компакт-диски и использованные батарейки.
Тару предварительно нужно сполоснуть, макулатуру — связать стопками и упаковать в коробки. Пластик лучше сразу рассортировать по номерам маркировки.
Всё собранное вторсырье отправит на переработку компания «Эксперт Втор».
Напомним, адрес парка «Северное Тушино» — ул. Свободы, д. 56.
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