Пенза сэкономила на торгах по ремонту дорог 38 миллионов 

О завершении торгов на выполнение работ в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» сообщил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин. Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину встретиться с подрядчиками, выигравшими торги. Это нужно для того, чтобы познакомиться с их материальной базой и ресурсами. Кроме того, нужно убедиться, что строительные организации располагают необходимой техникой и людьми. «В прошлом году благодаря реализации приоритетного проекта „Безопасные и качественные дороги“ к нормативному состоянию мы привели 45% городских дорог. Одна из главных задач, которые стоят перед нами в этом году: выйти на 53%», — заключил Виктор Кувайцев
Фото: rosavtodor.ru