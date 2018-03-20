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Пенза сэкономила на торгах по ремонту дорог 38 миллионов
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Пенза сэкономила на торгах по ремонту дорог 38 миллионов 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
О завершении торгов на выполнение работ в рамках проекта «Безопасные качественные дороги» сообщил заместитель главы администрации по городскому хозяйству Юрий Ильин. Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину встретиться с подрядчиками, выигравшими торги. Это нужно для того, чтобы познакомиться с их материальной базой и ресурсами. Кроме того, нужно убедиться, что строительные организации располагают необходимой техникой и людьми. «В прошлом году благодаря реализации приоритетного проекта „Безопасные и качественные дороги“ к нормативному состоянию мы привели 45% городских дорог. Одна из главных задач, которые стоят перед нами в этом году: выйти на 53%», — заключил Виктор Кувайцев
Фото: rosavtodor.ru
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