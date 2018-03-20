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Цены промпроизводителей РФ в феврале ускорили рост до 1%
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Цены промпроизводителей РФ в феврале ускорили рост до 1% 

Прайм 3 часа назад
Цены производителей промышленных товаров в России в феврале ускорили рост до 1% после 0,1% в январе, сообщает Росстат.
В течение прошедшего 2017 года цены промпроизводителей показывали неравномерную динамику. В январе-феврале они росли, в марте-июле — снижались. Затем, после пяти месяцев спада, цены вновь перешли к росту. При этом в среднем за 2017 год цены промпроизводителей выросли на 7,6%.
С 1 января прошлого года Росстат перешел на новую версию Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2). В связи с этим введена новая классификация индексов цен промпроизводителей — «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений».
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