Очередную донорскую акцию проведут в больнице на Пехотной

В горбольнице №52 на Пехотной в субботу, 24 марта, состоится очередная донорская акция. Участников ждут с 08.30 до 11.00.

— В этот раз ждем доноров всех групп крови. При себе иметь паспорт, обязательна прописка в РФ . Регистрация в Москве или Московской области не требуется. Также мы напоминаем, что необходимо соблюдать донорскую диету, — отметили в пресс-службе больницы.

Для участия в акции обязательная предварительная запись по телефонам: 8 (499) 196-35-33, 8 (499) 196-19-74, 8 (499) 196-19-29, 8 (906) 770-29-60. Адрес: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1, 3-й этаж (м. «Октябрьское поле»).

Более подробная информация о донации по ссылке. (вт)