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Очередную донорскую акцию проведут в больнице на Пехотной
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Очередную донорскую акцию проведут в больнице на Пехотной 

Управа района Щукино 3 часа назад
Фото: Управа района Щукино
В горбольнице №52 на Пехотной в субботу, 24 марта, состоится очередная донорская акция. Участников ждут с 08.30 до 11.00.
— В этот раз ждем доноров всех групп крови. При себе иметь паспорт, обязательна прописка в РФ. Регистрация в Москве или Московской области не требуется. Также мы напоминаем, что необходимо соблюдать донорскую диету, — отметили в пресс-службе больницы.
Для участия в акции обязательная предварительная запись по телефонам: 8 (499) 196-35-33, 8 (499) 196-19-74, 8 (499) 196-19-29, 8 (906) 770-29-60. Адрес: ул. Пехотная, д. 3, корп. 1, 3-й этаж (м. «Октябрьское поле»).
Более подробная информация о донации по ссылке. (вт)
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