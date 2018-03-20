На Центральном рынке Калининграда закончили снос вещевых павильонов

На Центральном рынке Калининграда закончили снос вещевых павильонов, сообщила сотрудница администрации рынка Екатерина Поделенко.

Как сообщалось ранее, 11 марта стал последним днем работы торговых павильонов. Рынок ждет масштабная реконструкция.

На месте промтоварного рынка освободилась территория в 10,5 тыс. м кв. На участке уже работают археологи. Потом здесь разобьют сквер на время ЧМ. После на месте сквера возведут четырёхэтажный торговый центр с 340 парковочными местами на двух уровнях. Область выдала разрешение на строительство в начале года. Объём инвестиций оценивается в 1,2 млрд руб.