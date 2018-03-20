Ещё
На Центральном рынке Калининграда закончили снос вещевых павильонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Центральном рынке Калининграда закончили снос вещевых павильонов 

АиФ 3 часа назад
Фото: АиФ
На Центральном рынке Калининграда закончили снос вещевых павильонов, сообщила сотрудница администрации рынка Екатерина Поделенко.
Как сообщалось ранее, 11 марта стал последним днем работы торговых павильонов. Рынок ждет масштабная реконструкция.
На месте промтоварного рынка освободилась территория в 10,5 тыс. м кв. На участке уже работают археологи. Потом здесь разобьют сквер на время ЧМ. После на месте сквера возведут четырёхэтажный торговый центр с 340 парковочными местами на двух уровнях. Область выдала разрешение на строительство в начале года. Объём инвестиций оценивается в 1,2 млрд руб.
АиФ: последние новости
Калининградцам предложили на час выключить свет и отключить электроприборы Процент доверия. Как проголосовали калининградцы на выборах президента В 2018 году досрочный период ЕГЭ пройдет с 21 марта по 11 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза141
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»85
Трамп все-таки поздравил Путина148
Посол РФ вызван в МИД Чехии130
Пригожин обрушился на Макаревича154
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение