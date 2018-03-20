Цены на хлеб не растут

Цена на хлеб и за последние два месяца не изменилась, сообщает Росстат . Сохранится ли эта тенденция, выяснила «Вечерка».

Согласно статистике стоимость хлебобулочных изделий за прошлый год выросла всего на 1 процент. За 2017 год россияне съели 11,5 миллиона тонн хлеба. Причем промышленное производство продукта отходит на второй план, уступая место небольшим пекарням.

— Сейчас в стране стабильный рынок сырья: зерно и мука не растут в цене, а падают, следовательно, стоимость хлеба не повышается, — говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский

По его словам, такая динамика сохранится, если не изменятся другие издержки предприятий.

— Если аренда площадей, затраты на энергетику и прочее у хлебопеков не изменятся, то и у цен на хлеб нет предпосылок подниматься, — подчеркнул Злочевский.

Средняя стоимость белого хлеба в столице сегодня составляет 40 рублей. Минимальная зафиксированная цена — 11 рублей.

Действующая потребительская корзина включает 126,5 килограмма хлебных продуктов в год для трудоспособного взрослого человека, 98,2 килограмма — для пенсионера и 77,6 килограмма — для ребенка.

В прошлом году был поднят вопрос о пересмотре этих цифр.

Максим Топилин. — В действующей корзине «перебор» хлебных продуктов, — отметил министр труда и социальной защиты России

Его предлагают заменить мясом и овощами. Тем не менее, отмечают эксперты, объемы потребления хлеба вряд ли снизятся.

Это один из самых любимых россиянами продуктов, особенно если учитывать богатый ассортимент магазинов — здесь тебе и белый, и черный, цельнозерновые буханки, и багеты с травами, и лепешки с сыром, и сотни разновидностей хлебцев.