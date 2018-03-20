Жилье в Дубровнике дорожает

По данным SEEbiz, средняя стоимость квадратного метра квартир в Дубровнике в феврале составила €3 710, что на 1,3% больше, чем в предыдущем месяце, и на 9,5% выше, чем в прошлом году. Причем стоимость квартир в городе ниже, чем домов: в феврале разница достигала €450 за кв.м, сообщает The Dubrovnik Times.

Согласно Crozilla.com, средняя цена за «квадрат» дома феврале составляла €4 160, что на 0,5% меньше, чем в январе. Но по сравнению с тем же месяцем 2017 года — на 8,6% выше, а также на 10,6% больше, чем в феврале 2016 года.

Регион Дубровника также доминирует, когда речь идет о ценах на землю: в феврале они в среднем составили €180 евро за квадратный метр, что на 18,8% больше, чем в 2017 году.

Аналитики Crozilla.com отмечают, что в феврале в Дубровнике люди в основном искали варианты для покупки квартир, затем — варианты аренды и только после — предложения по продаже домов. Основная группа потенциальных покупателей — иностранцы.

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