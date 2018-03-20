Тигран Саркисян: Более 50 стран хотят прямых экономических отношений с ЕАЭС

— В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил, что партнеры по ЕАЭС намерены сделать этот союз глобальным конкурентным интеграционным объединением. В чем, на ваш взгляд, главное конкурентное преимущество ЕАЭС сейчас?

Тигран Саркисян: Поставлена глобальная задача, над которой работают пять стран. Мы уверены, что наше объединение несет в себе огромный потенциал для экономического развития наших пяти стран, в результате чего наш рынок становится очень интересным. Об этом свидетельствует тот факт, что более 50 стран обратились к нам с желанием установить прямые экономические отношения, в том числе и в виде зон свободной торговли.

Нашим преимуществом я считаю то, что мы формируем единые рынки со свободным передвижением товаров, рабочей силы, услуг и капитала. Это не может не привлекать внимание наших потенциальных партнеров.

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Второе наше преимущество — это наш интеллектуальный потенциал. Очевидно, что скоординированная работа в этом направлении может дать очень серьезные плюсы не только для наших пяти стран, но и для объединения в целом, чтобы мы могли себя позиционировать на глобальных рынка в качестве самостоятельного состоявшегося субъекта с эффективной системой управления.

Этому способствует наша общая цифровая повестка, которую утвердили президенты наших стран. Уверен, что реализация этой повестки резко повысит эффективность функционирования нашего экономического пространства.

Третье преимущество — это наша огромная территория с ее природными богатствами. Если нам удастся правильно организовать логистическую концепцию, над которой мы работаем, то мы в полной мере сможем реализовать потенциал транспортного транзита со странами, которые имеют с нами общую границу.

— ЕАЭС ведет с несколькими странами переговоры о создании зоны свободной торговли. На какой стадии сейчас эти переговоры и есть ли прогнозы по срокам их окончания?

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Сингапур и Сербия. Тигран Саркисян: Президенты утвердили семь основных направлений, над которыми мы должны ближайшие два года работать. Они выбрали приоритетные страны, с которыми мы сегодня ведем переговоры. На стадии завершения находятся переговоры с Китайской Народной Республикой по заключению торгово-экономического соглашения, а также с Ираном . Также мы ведем переговоры с Индией, это огромный и интересный для нас рынок. Мы ведем переговоры Египтом . Еще в нашем списке Израиль

— Договор ЕАЭС предполагает формирование общих рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. На какой стадии сейчас находится этот процесс, остались ли между странами принципиальные разногласия?

Тигран Саркисян: Наиболее продвинутая сфера — это рынок электроэнергии. Он должен быть запущен в 2019 году. Концепция формирования рынка электроэнергии и программа утверждены президентами наших стран. Мы сейчас работаем над соглашением.

Второй важный документ, который утвердили наши президенты, — это концепция формирования рынка нефти и нефтепродуктов. Программа тоже готова, она была согласована со всеми странами. Надеемся, что в мае президенты утвердят программу по формированию общего рынка нефти и нефтепродуктов.

На сегодняшний день по программам у нас нет спорных вопросов. Они возникнут, когда мы будем более детально обсуждать графики реализации этих программ, насколько та или иная сторона будет готова к внедрению этих новых, более рыночных механизмов функционирования этих рынков. Это означает, что мы должны интенсивно работать, чтобы все наши страны успели реализовать мероприятия, которые заложены в программе.

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