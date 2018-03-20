Греф предсказал реакцию рынков на выборы

Рынки должны отреагировать стабильностью после выборов президента РФ, для экономики это позитивно, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Когда заканчивается период политической неопределённости, это всегда большой позитив, для экономики в частности. В целом я думаю, что рынки должны отреагировать стабильностью", — сказал журналистам Греф.
Выборы президента России прошли 18 марта. Действующий президент Владимир Путин одерживает победу с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% протоколов участковых избиркомов, свидетельствуют данные ЦИК. Явка по стране составила 67,4%.